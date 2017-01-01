На Тернопольщине депутат получил срок за избиение полицейского

Суд дал тюремный срок депутату Кременца за избиение полицейского в баре. Чиновник получил 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы депутата городского совета Кременца Тернопольской области Александра Гринюка за избиение полицейского в дискобаре.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

По версии обвиняемого, он около полуночи 6 декабря 2016 года со своими друзьями пришел в дискобар Аква возле автовокзала в Кременце. Они заказали кофе и по 50 г коньяка.

Депутат сказал, что коньяк имел неприятный запах, соответственно, он предположил, что алкоголь контрафактный и вызвал полицию. Полиция прибыла в заведение и начала опрос свидетелей. В этот момент депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал снимать действия полиции на свой мобильный телефон и светить фонариком в лицо оперуполномоченному.

Полицейский сделал замечание депутату Гринюку, но тот в ответ ударил кулаком в лицо правоохранителя. В суде подсудимый заявил, что не признает свою вину и утверждал, что это полицейский схватил его телефон и ударил его кулаком в живот. После инцидента депутат ушел на танцплощадку, а раненый полицейский поехал в больницу.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и назначил ему наказание 3 года 6 месяцев ограничения свободы. Также суд взыскал с него 3 407 гривен материального ущерба 20 000 гривен морального ущерба.

Как сообщалось, в Тернополе депутат-инвалид избил двух полицейских. Мужчине грозят исправительные работы или тюремный срок.

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