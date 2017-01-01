На заводе в Кривом Роге пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате несчастного случая на предприятии АрселорМиттал в Кривом Роге.

На предприятии АрселорМиттал в Кривом Роге пострадали рабочие uk.wikipedia.org

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на предприятии АрселорМиттал произошел несчастный случай, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает во вторник, 26 февраля, УНН.

В частности, пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская утвердительно ответила на вопрос, пострадали ли на предприятии АрселорМиттал в Кривом Роге в результате несчастного случая четыре человека.

Она добавила, что пострадавших доставили в больницу.

В свою очередь на странице Криворожского отдела полиции в Facebook указано, что полиция устанавливает обстоятельства травмирования на одном из предприятий города четырех человек.

Сейчас сотрудниками Ингулецкого отделения полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по предварительной правовой квалификации нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Ранее на Днепровском металлургическом комбинате, что в Каменском Днепропетровской области, погиб работник.

Также сообщалось, что в Горишних Плавнях на одном из предприятий лопнула стрела башенного крана. В результате аварии скончалась сотрудница.

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