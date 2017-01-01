В Крыму незаконно удерживаются 34 украинца - омбудсмен

В Крыму незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории РФ - 35 украинца и 24 захваченных на Азове моряка.

В аннексированном Крыму незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории России - 35 украинцев и 24 захваченных в Керченском проливе моряка. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

В частности, на министерской панельной дискуссии о нарушении прав человека украинских военнопленных и политических заложников она рассказала, что в результате военных действий в Украине 10 тысяч человек были убиты и 24 тысячи получили ранения.

"34 гражданина Украины незаконно удерживаются в пенитенциарных учреждениях на территории аннексированного Крыма и 35 - на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и надлежащие условия содержания", - доложила омбудсмен.

Она также отметила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится в сверхкритическом состоянии и требует врачебного вмешательства, а Эдем Бекиров - инвалид первой группы, нуждающийся в ежедневном медицинском уходе. Кроме того, Денисова напомнила, что место пребывания Владимира Балуха до сих пор остается неизвестным.

К тому же, омбудсмен подтвердила готовность Украины к любому обмену граждан.

Ранее трое украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе, прошли углубленное медицинское обследование в первой Градской больницы Москвы (РФ).

Также сообщалось, что в плену сепаратистов на Донбассе по состоянию на 18 февраля находился 41 военнослужащий.

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