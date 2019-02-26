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Советник Порошенко увольняется из-за разногласий

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Игорь Уманский заявил, что политика правительства касательно вопросов, связанных с финансами и бюджетом, расходится с его видением.
Уманский написал заявление на увольнение
Уманский написал заявление на увольнение
Аргумент

Советник президента Украины Петра Порошенко, экономист Игорь Уманский подал заявление на увольнение. Об этом он сказал в эфире ТСН.

Бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины сообщил, что почти полгода не общался с Порошенко, поэтому и подал в отставку.

"Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом... сфера вопросов, за которую я отвечал - это финансы, бюджет, банковский (сектор, - ред.). Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходится с моим видением, как это должно происходить", - заявил он.

По словам Уманского, на все предложения и советы, которые он посылал президенту относительно своего видения развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в Администрации президента не реагировали.

"Вместо поддержки экономики, поддержки реального сектора, стимулирования кредитования, у нас подменена цель, и мы занимаемся непонятным (таргетированием, - ред.) инфляции", - сказал он.

"Нет цели, развития экономики - есть подмененная, искусственная цель, и, к сожалению, ни предыдущее, ни нынешнее руководство Нацбанка и правительства не хотят эту политику изменить", - добавил Уманский.

Ранее собщалось, что Порошенко наградил своего советника Крестом Мазепы. Президент наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы.

 

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Теги: Порошенко, советник, увольнение, советник президента, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    26.02.2019, 21:34
Оценка:  0
МаксимУм
Да ладно. петя сказал что счастье не за горами!
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