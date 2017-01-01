Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина может отказаться от участия в Евровидении

Комментариев: 0
При этом сейчас НОТУ ведет переговоры с группой Kazka по поводу участия в Евровидении-2019.
Украина может отказаться от участия в Евровидении
Украина может отказаться от участия в Евровидении
UBR.ua

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова,  сообщает Громадське.

Она сообщила, что Общественное телевидение ведет переговоры с группой Kazka по поводу участия в Евровидении.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала Кольцова.

По ее словам, уже к 8-10 марта Общественное телевидение и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Ранее сообщалось, что второй претендент отказался ехать на Евровидение. В Freedom-jazz girls band заявили об отказе представлять Украину на этом международном песенном конкурсе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Евровидение, скандал, национальный отбор Евровидения, Евровидение 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь