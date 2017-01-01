Стало известно, кем были задержанные под Одессой вооруженные люди

Правоохранители изъяли у молодых людей спецсредства и травматическое оружие, после чего отправили обратно в Киев.

Молодые мужчины, которые накануне на двух автобусах направлялись в Одессу и были задержаны правоохранителями, оказались футбольными ультрас. Об этом вечером во вторник, 26 февраля, сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Как выяснилось, большинство из них это ультрасы Динамо, одно из крыльев, среди которых, кстати, было семь несовершеннолетних", - написал он.

Форостяк добавил, что "у лиц приняли письменные объяснения, изъяли спецсредства и травматическое оружие, в рамках начатого досудебного следствия. На некоторых из этих "туристов" были составлены административные протоколы.

По словам советника начальника ГУ Нацполиции области, вооруженные молодые люди отказались от предыдущих намерений проводить действия, связанные с нарушением общественной безопасности.

"Содержать их больше чем три часа у правоохранителей законных оснований уже не было, они направились обратно домой. Выяснилось, что визит, который они планировали, не имеет отношения к избирательному процессу", - сообщил Форостяк.

Напомним, накануне после поступившей информации спецназ задержал под Одессой два автобуса с "вооруженными людьми".

А в начале февраля сообщалось, что в Одессе задержали готовящих "дестабилизацию в Украине" иностранцев.

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