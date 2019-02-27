Итоги 26 февраля: Коррупция в оборонке и импичмент

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Журналисты раскрыли масштабную схему коррупции в оборонке; Порошенко пригрозили импичментом. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина рискует остаться без исполнителя на Евровидении

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место на Национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять Украину на этом международном песенном конкурсе.

Национальная общественная телерадиокомпания ведет переговоры с группой Kazka по поводу участия в Евровидении-2019. При этом Украина может вообще отказаться от участия в песенном конкурсе.

Порошенко подписал закон о недопуске российских наблюдателей на выборы

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине. Документ вносит изменения в закон о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.

В Украине разразился скандал вокруг коррупции в оборонке

В Украине снова заговорили о коррупционных схемах в оборонной сфере. Журналисты Bihus.info установили, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский – близкий друг и бизнес-партнер президента Петра Порошенко. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, гособоронные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна Укроборонпром знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Тимошенко начинает процедуру импичмента президента

После расследования журналистов об обогащении окружения в оборонной сфере кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают процедуру импичмента президента Петра Порошенко.

Харьковский суд вынес приговорил фигурантов смертельного ДТП

Киевский райсуд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП осенью 2017 года. Суд приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы. Также суд лишил Зайцеву и Дронова права управления транспортными средствами на три года.

Кроме этого, согласно решению суда, Дронов и Зайцева солидарно должны выплатить 7,9 млн гривен компенсации. Также Дронов должен выплатить 800 тысяч гривен.

Смягчающими обстоятельствами для Зайцевой признали искреннее раскаяние и частичное возмещение ущерба пострадавшим. У Дронова смягчающих обстоятельств нет.

В НАТО поддержали позицию Венгрии по украинскому закону об образовании

НАТО солидарно с Венгрией, которая настаивает на том, что Украина имплементировать должна выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.

“Союзники действуют солидарно с Венгрией по закону Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии“, - заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время визита в Венгрию.

Рада допустила войска НАТО на территорию Украины

Верховная Рада 263 голосами приняла законопроект о допуске в 2019 году иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях. Законом разрешается участие иностранных войск для участия в украинско-американских учениях Репид Трайдент – 2019, украинско-американских учениях Си Бриз – 2019, украинско-румынских учениях Риверайн – 2019, многонациональных учениях Кленовая Арка – 2019 и украинско-британских учениях Ворьер Вотчер – 2019.