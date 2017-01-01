В Тернопольской области суд осудил депутата за избиение полицейского

Депутата одного из районных советов Тернопольской области суд осудил за избиение сотрудника правоохранительных органов.

Неприятная ситуация с участием депутата Александра Гринюка из города Кременец и местного полицейского случилась еще 6 декабря 2016 года. Несмотря на это, приговор был оглашен только вчера, передают Українські новини.

Обвиняемый сообщил суду, что в эту ночь он отдыхал с другом в одном из дискобаров города. За распитием коньяка депутат заметил, что алкоголь имеет неприятный запах и заподозрил, что это контрафакт. Затем народный избранник вызвал полицию.

Читай также: В Раде ответили на обращение об импичменте

Изрядно выпивший Гринюк начал снимать действия полицейских на телефон и светить в глаза сотруднику полиции. На очередное замечание со стороны полицейского депутат ответил ударом в лицо.

Полицейский отправился в больницу, а депутат на танцпол. Между тем, Гринюк не признал свою вину.

Читай также: Кошулинский требует расследовать преступления, которые совершались в Укроборонпроме

Суд назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком на 3 года и 6 месяцев. Также подсудимый должен выплатить полицейскому 20 тысяч гривен материальной компенсации.

Напомним, под Житомиром будут судить 61-летнего учителя, избившего второклассника. По данным прокуратуры, причиной избиения стало поведение ученика, который нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту.