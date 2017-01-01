На Закарпатье пограничника поймали на взятке

Инспектора пограничной службы поймали на взятке в размере 1300 долларов США.

Сотрудника пограничной службы арестовали при передаче неправомерной выгоды в размере 1300 американских долларов. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

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Следователи территориального управления ГБР, которое находится во Львове, задержали на получении неправомерной выгоды инспектора пограничной службы. Сообщается, что инспектор проходил службу в Мукачевском пограничном отряде.

За 1300 долларов США инспектор обязывался содействовать нелегальному перемещению через границу с Венгрией нескольких мигрантов и партии цыганок.

Денежные средства изъяты при получении. Досудебное расследование по этому делу будет проводить военная прокуратура Западного региона.

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Компетентные органы решают вопрос об объявлении подозрения инспектору. Сотрудника пограничной службы подозревают в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, под Кропивницким чиновнику привезли крупную взятку в багажнике авто. Во взяточничестве уличили арбитражного управляющего по ликвидации ГП.