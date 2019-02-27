Владыка в сети: Епифаний создал страницу в Instagram
Настоятель Православной церкви Украины создал официальную страницу в социальной сети Instagram. Эту новость сообщили в пресс-центре Православной церкви Украины в Facebook.
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Оказывается, создание официального аккаунта в этой социальной сети было для владыки вынужденной мерой. В пресс-службе объяснили, что неизвестные лица создают фейковые аккаунты митрополита. Все это делается с целью дезинформации в обществе.
Именно поэтому митрополит Епифаний решил создать официальный аккаунт, чтоб избежать распространению фейковой информации от имени неизвестных лиц.
Пользователи смогут найти настоятеля ПЦУ в Instagram по никнейму @metropolitanepiphanius.
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В пресс-службе ПЦУ просят отписываться от фейковых аккаунтов, тем самым уберечь себя от информационных провокаций.
Напомним, Румыния выдвинула условия по признанию ПЦУ. Румынская церковь требует от Украины создать румынский викариат в составе ПЦУ и выпускать религиозные книги на их языке.