Владыка в сети: Епифаний создал страницу в Instagram

В популярной социальной сети появилась официальная страница митрополита Епифания.

Настоятель Православной церкви Украины создал официальную страницу в социальной сети Instagram. Эту новость сообщили в пресс-центре Православной церкви Украины в Facebook.

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Оказывается, создание официального аккаунта в этой социальной сети было для владыки вынужденной мерой. В пресс-службе объяснили, что неизвестные лица создают фейковые аккаунты митрополита. Все это делается с целью дезинформации в обществе.

Именно поэтому митрополит Епифаний решил создать официальный аккаунт, чтоб избежать распространению фейковой информации от имени неизвестных лиц.

Пользователи смогут найти настоятеля ПЦУ в Instagram по никнейму @metropolitanepiphanius.

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В пресс-службе ПЦУ просят отписываться от фейковых аккаунтов, тем самым уберечь себя от информационных провокаций.

Напомним, Румыния выдвинула условия по признанию ПЦУ. Румынская церковь требует от Украины создать румынский викариат в составе ПЦУ и выпускать религиозные книги на их языке.