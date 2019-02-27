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Владыка в сети: Епифаний создал страницу в Instagram

Комментариев: 2
В популярной социальной сети появилась официальная страница митрополита Епифания.
Число подписчиков Епифания стремительно растет
Число подписчиков Епифания стремительно растет
www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Настоятель Православной церкви Украины создал официальную страницу в социальной сети Instagram. Эту новость сообщили в пресс-центре Православной церкви Украины в Facebook.

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Оказывается, создание официального аккаунта в этой социальной сети было для владыки вынужденной мерой. В пресс-службе объяснили, что неизвестные лица создают фейковые аккаунты митрополита. Все это делается с целью дезинформации в обществе.

Именно поэтому митрополит Епифаний решил создать официальный аккаунт, чтоб избежать распространению фейковой информации от имени неизвестных лиц.

Пользователи смогут найти настоятеля ПЦУ в Instagram по никнейму @metropolitanepiphanius.

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В пресс-службе ПЦУ просят отписываться от фейковых аккаунтов, тем самым уберечь себя от информационных провокаций.

Напомним, Румыния выдвинула условия по признанию ПЦУ. Румынская церковь требует от Украины создать румынский викариат в составе ПЦУ и выпускать религиозные книги на их языке.

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Теги: Епифаний, социальная сеть, фейк, ПЦУ, митрополит
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Комментариев (2)
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Ischukin    27.02.2019, 11:00
Оценка:  -1
Ischukin
Как пел Высоцкий: "И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек".
КимЧенПых    27.02.2019, 10:35
Оценка:  -1
КимЧенПых
вообщето интернет это от лукавого
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