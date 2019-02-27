Семьи жертв ДТП в Харькове хотят наказать следователей и экспертов

По словам адвоката, следователи и судебно-медицинские эксперты проявили непрофессионализм и халатность.

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Потерпевшие и родственники жертв резонансной аварии в Харькове после вынесения приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову продолжат в судах бороться за привлечение к ответственности участников процесса. Об этом сообщила их адвокат Лариса Матвеева в Facebook.

Она отметила, что сроком в 10 лет, который получили оба обвиняемых, потерпевшие довольны, ведь это максимальное наказание по статье. Однако защиту не устраивает тот факт, что к делу пытались привязать смягчающие обстоятельства для Зайцевой (пусть их и не учли) и совсем не нашли отягчающих.

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“Об этом детально скажу после того, как получу полный текст приговора на руки“, - обещает Матвеева. Что касается Дронова, тут потерпевшие ждут позиции его адвокатов.

При этом они хотят привлечь к ответственности экспертов, в первую очередь, ХОБ СМЕ - Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы - за непрофессионализм, если причина только в нем, подчеркнула защитница.

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“Так же не обойдем своим вниманием и действия следователей (Игоря Волкова в первую очередь), вмешивавшихся в работу наркологов, “забывавших“ передавать документы на экспертизу“, - добавила Матвеева.

По ее словам, следователи также были “не способны“ полгода найти нарколога Елену Федирко при наличии возможности ей просто позвонить - со слов самой Федирко.

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“О потерпевших: нет у них ни радости, ни тем более злорадства по поводу приговора. Есть чувство опустошенности. И это страшно“ - добавила адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Зайцевой и Дронову придется выплатить солидарно 8 млн грн родственникам жертв и пострадавшим в аварии на Сумской в Харькове. Также их приговорили к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года.