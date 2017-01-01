В Хмельницкой области мужчина врезался в авто на украденных лошадях

Житель Хмельницкой области украл пару лошадей с повозкой, но далеко уехать не успел. Через несколько минут врезался в автомобиль.

Необычное преступление произошло в городе Шепетовка, которое находится в Хмельницкой области. Мужчина украл двух лошадей вместе с повозкой, а потом повредил припаркованный автомобиль, сообщает пресс-служба полиции области.

Читай также: В Киеве задержали группу серийных автоворов

Оказывается, угонщик лошадей уже отбывал тюремное наказание и не так давно освободился.

57-летний владелец лошадей приехал в гости к своему другу, но вскоре заметил, что повозка с животными пропала. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что повозкой с лошадьми руководит неизвестный парень.

Тот, увидев погоню, начал подгонять лошадей. На огромной скорости повозка ударилась о припаркованный автомобиль марки Audi.

Читай также: В Киеве задержали автоугонщиков

24-летнего мужчину задержали. Полиция составила протокол по факту ДТП, а также открыла уголовное производство по факту кражи. Ему грозит тюремное заключение сроком на 5 лет.

Напомним, В Киеве мошенники забрали у курьера финучреждения 1,5 млн грн. Неизвестные в центре столицы обманом выманили у курьера финансовой компании 57 тысяч долларов.