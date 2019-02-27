В Луганской области под обстрел попал патруль ОБСЕ и бригада водопроводчиков

Никто из людей не пострадал.

Несколько сотрудников патруля стояли рядом с авто osce.org

Патруль Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) и ремонтная бригада водопроводчиков были обстреляны около оккупированного боевиками села Золотое-5 в Луганской области 26 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.

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Указано, что утром 26 февраля патруль ОБСЕ, состоящий из 6 человек и 2 бронированных машин, был размещен на западном краю около Золотого-5 (Михайловка). Патруль следил за ситуацией с безопасностью в этом районе, чтобы обеспечить ремонтные работы на водопроводах.

Три сотрудника патруля стояли рядом с транспортными средствами, а остальные находились внутри них.

6 сотрудников Луганской водопроводной компании проводили ремонтные работы примерно в 100 м от позиции СММ.

Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие рядом с их транспортными средствами, услышали 5 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 200 м, после чего раздался звук пуль, летевших на расстоянии около 10 м над их головами.

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Впоследствии они услышали и увидели, как пули попали по крайней мере в одно дерево примерно в 5-10 м к юго-востоку от позиции патруля ОБСЕ. Три наблюдателя СММ укрылись на земле, а затем в своих автомобилях и увидели, как сотрудники Луганской водопроводной компании укрывались за трактором.

В 12:20 патруль СММ и сотрудники Луганской водопроводной компании покинули район.

О травмах или повреждении имущества неизвестно. Патруль СММ благополучно вернулся на свою базу в Кадиевке (Стаханов) Луганская область.

Как сообщалось 23 февраля, появилось видео с места взрыва маршрутки на Донбассе.