Янукович отмыл миллионы долларов через шведский банк - СМИ

Шведский телеканал проанализировал перечисление денег через подозрительные счета в Swedbank.

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Экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на SVT.

По данным шведского телеканала, Янукович вывел при помощи этого банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов).

Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, которая имела счет в Swedbank.

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По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги скорее всего были получены с взятки, замаскированной под соглашение о написании книги. “34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу - основа для сделки была мошеннической“, - отмечает телекомпания.

Банку стало известно о “бизнесе“ Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос в банк. Кроме “гонорара“, через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов). Однако деталями этих сделок телекомпания не обладает.

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Swedbank был годами задействован в схеме масштабного отмывания денег. Средства в эквиваленте 5,8 млрд долларов были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада может попросить Минюст потребовать у РФ экстрадиции Виктора Януковича.