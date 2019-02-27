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Янукович отмыл миллионы долларов через шведский банк - СМИ

Комментариев: 6
Шведский телеканал проанализировал перечисление денег через подозрительные счета в Swedbank.
Янукович отмывал деньги через шведский банк
Янукович отмывал деньги через шведский банк
EPA/UPG

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Экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на SVT.

По данным шведского телеканала, Янукович вывел при помощи этого банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов).

Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, которая имела счет в Swedbank.

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По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги скорее всего были получены с взятки, замаскированной под соглашение о написании книги. “34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу - основа для сделки была мошеннической“, - отмечает телекомпания.

Банку стало известно о “бизнесе“ Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос в банк. Кроме “гонорара“, через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов). Однако деталями этих сделок телекомпания не обладает.

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Swedbank был годами задействован в схеме масштабного отмывания денег. Средства в эквиваленте 5,8 млрд долларов были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада может попросить Минюст потребовать у РФ экстрадиции Виктора Януковича.

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Теги: Янукович, офшоры, деньги, отмывание, Швеция, банк
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Комментариев (6)
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DrMefesto    27.02.2019, 12:04
Оценка:  0
DrMefesto
Я не думаю что там есть вина банков, скорее мелкие махинации со стороны беглого.
Мыкола    27.02.2019, 11:50
Оценка:  0
Мыкола
По данным аналитиков из Украины посредством офшор уводится ежегодно до 60млрд гривен. И национализация Привата обошлась казне в 150 млрд. гривен. Что же об этих реках вымывающих благосостояние украинцев власть молчит в тряпочку?А ведь это уже миллиарды долларов , а не 3,6 миллиона!
Коляка    27.02.2019, 11:49
Оценка:  -2
Коляка
Вы источник видели?
DrMefesto    27.02.2019, 11:57
Оценка:  0
DrMefesto
"aftonbladet" вот еще один источник
СухарьОК    27.02.2019, 11:35
Оценка:  -3
СухарьОК
Он после выборов вернётся со всеми деньгами и Украина ,,будет процветать,,
SWATFANAT    27.02.2019, 11:33
Оценка:  +1
SWATFANAT
Мне только, Пудин лично позвонил, и сказал, что Янукович не миллионы отмыл, а миллиарды миллиардов, и он ди сиэ пор ворует деньги в бюджете в Украине, и если мы снова не выберем синего Педю, то он точно уже нападёт.)))
Епать у людей клиника, а нынешний куесос ничего не варует?
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