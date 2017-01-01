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Спасатели нашли туристов, которые заблудились в Карпатах

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Одна из спасательных групп ГСЧС сегодня утром нашла туристов, которые вчера пропали в районе Говерлы.
Спасатели искали туристов практически сутки
Спасатели искали туристов практически сутки
facebook.com/DsnsZakarpattya

Двое туристов заблудились в районе Говерлы еще вчера, но найти их спасатели смогли только сегодня утром. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Сообщается, что двух туристов нашли около 10 часов утра. Спасатели немедленно предоставили туристам первую медицинскую помощь, ведь те провели в горах практически сутки.

Известно, что два экстремала получили переохлаждение различной степени тяжести.

Спасатели отправились с туристами в ближайший спасательный домик. Там есть практически все, чтоб заблудившиеся туристы смогли отогреться и поесть.

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После этого спасатели доставят туристов в ближайший населенный пункт.

Напомним, синоптики предупреждают, что в течение этой недели в Карпатах сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Весна в Украину придет со следующей недели.

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Теги: Карпаты, туристы, спасатели, ГСЧС, горы
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