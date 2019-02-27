Ультрас с травматами и метательными ножами ехали в Одессу перекрывать трассу
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Задержанные при въезде в Одессу молодые люди должны были перекрыть автомагистраль, но это не имело отношения к выборам, заверил в Facebook начальник Главного управления Нацполиии в Одесской области Дмитрий Головин.
Всего вчера были задержаны 59 “титушек“, семеро из них оказались несовершеннолетними. У них изъяли три травматические пистолеты, слезоточивые баллоны, ножи (в том числе - метательные).
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Провокаторам обещали по 800 грн за участие в акциии с перекрытием автомагистрали.
“Правоохранители Одесской области будут решительно противодействовать любым попыткам превратить мирный протест в некий бизнес с привлечением несовершеннолетних и с применением спецсредств и оружия“, - подчеркнул Головин.
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“Любые попытки такого “туризма“ найдут решительное противодействие со стороны правоохранителей“, - заверил он.
Напомним, ранее сообщалось, что большинство задержанных оказались футбольными ультрас.
ЧТО ЗА СЛОВЕЧКИ ?!
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БУДУЩЕЕ СТРАНЫ !!!
ЦВЕТ НАЦИИ !!!
СУГС !!!