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Ультрас с травматами и метательными ножами ехали в Одессу перекрывать трассу

Комментариев: 5
Среди 59 задержанных "титушек" семеро оказались несовершеннолетними, рассказали в полиции.
Молодые люди не планировали устраивать политических провокаций, заверяет полиция
Молодые люди не планировали устраивать политических провокаций, заверяет полиция
facebook.com/ruslan.forostyak

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Задержанные при въезде в Одессу молодые люди должны были перекрыть автомагистраль, но это не имело отношения к выборам, заверил в Facebook начальник Главного управления Нацполиии в Одесской области Дмитрий Головин. 

Всего вчера были задержаны 59 “титушек“, семеро из них оказались несовершеннолетними. У них изъяли три травматические пистолеты, слезоточивые баллоны, ножи (в том числе - метательные).

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Провокаторам обещали по 800 грн за участие в акциии с перекрытием автомагистрали.

“Правоохранители Одесской области будут решительно противодействовать любым попыткам превратить мирный протест в некий бизнес с привлечением несовершеннолетних и с применением спецсредств и оружия“, - подчеркнул Головин.

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“Любые попытки такого “туризма“ найдут решительное противодействие со стороны правоохранителей“, - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство задержанных оказались футбольными ультрас.

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Теги: Одесса, автомагистраль, ультрас, титушки, оружие, полиция
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    27.02.2019, 12:18
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Cuі prоdest?
nfhvyt    27.02.2019, 12:14
Оценка:  0
nfhvyt
"обещали по 800 грн" - очень информативно. Кто обещал, зачем, ну если к выборам не относится? Мутно всё как-то. Хоть бы уже руку кремля прикрутили что б заполнить информационный ваккум.
Coюзник    27.02.2019, 12:12
Оценка:  0
Coюзник
Люди едут с оружием перекрывать трассу ... между прочим очень загруженную ... почему не говорят зачем ни собирались перекрывать??? это что секрет??? или боятся повредить чьим то бизнес-интересам???
VSHIVANKA    27.02.2019, 11:54
Оценка:  0
VSHIVANKA
УЛЬТРАС ?!
ЧТО ЗА СЛОВЕЧКИ ?!
АКТИВИСТЫ И ПАТРИОТЫ !!!
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ !!!
ЦВЕТ НАЦИИ !!!
СУГС !!!
Vasya_iz_Ivanovo    27.02.2019, 12:38
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Опять не совсем верно, СУГС надо три раза!
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