Ультрас с травматами и метательными ножами ехали в Одессу перекрывать трассу

Среди 59 задержанных "титушек" семеро оказались несовершеннолетними, рассказали в полиции.

Молодые люди не планировали устраивать политических провокаций, заверяет полиция facebook.com/ruslan.forostyak

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Задержанные при въезде в Одессу молодые люди должны были перекрыть автомагистраль, но это не имело отношения к выборам, заверил в Facebook начальник Главного управления Нацполиии в Одесской области Дмитрий Головин.

Всего вчера были задержаны 59 “титушек“, семеро из них оказались несовершеннолетними. У них изъяли три травматические пистолеты, слезоточивые баллоны, ножи (в том числе - метательные).

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Провокаторам обещали по 800 грн за участие в акциии с перекрытием автомагистрали.

“Правоохранители Одесской области будут решительно противодействовать любым попыткам превратить мирный протест в некий бизнес с привлечением несовершеннолетних и с применением спецсредств и оружия“, - подчеркнул Головин.

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“Любые попытки такого “туризма“ найдут решительное противодействие со стороны правоохранителей“, - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство задержанных оказались футбольными ультрас.