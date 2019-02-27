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Задержан боевик "ДНР", охранявший обломки МН17 на Донбассе

Комментариев: 1
Боевик откровенно рассказывает, откуда прилетела ракета, и как оккупанты пытались скрыть этот факт.
Боевик "ДНР" рассказал, как россияне скрывали причины катастрофы МН-17, запугивая население
Боевик "ДНР" рассказал, как россияне скрывали причины катастрофы МН-17, запугивая население
скриншот видео ГПСУ

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В Торецке задержали боевика “ДНР“, который в 2014 году охранял обломки сбитого над Донбасом боинга МН17. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

“Оперативники Донецко-Луганского регионального управления пограничного ведомства задержали гражданина Украины, который принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования “Восток“, - уточнил он.

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Этот же боевик “охранял“ обломки сбитого самолета рейса MH-17, добавил Слободян. “Боевик откровенно рассказывает, откуда прилетела ракета, и как российско-террористические войска пытались скрыть эти факты, запугивая население“, - отметил спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск офицера ГРУ по делу о катастрофе боинга МН17 на Донбассе.

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Теги: МН17, боинг, катафтрофа, ДНР, ОРДЛО, боевики, РФ
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Комментариев (1)
SAId    27.02.2019, 12:50
Оценка:  0
SAId
вот удивляюсь я етим даунбасцам ходить под смертью зная что рашке они нах нужны а в Укроине они сядут за свои преступления..
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