Задержан боевик "ДНР", охранявший обломки МН17 на Донбассе

Боевик откровенно рассказывает, откуда прилетела ракета, и как оккупанты пытались скрыть этот факт.

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В Торецке задержали боевика “ДНР“, который в 2014 году охранял обломки сбитого над Донбасом боинга МН17. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

“Оперативники Донецко-Луганского регионального управления пограничного ведомства задержали гражданина Украины, который принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования “Восток“, - уточнил он.

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Этот же боевик “охранял“ обломки сбитого самолета рейса MH-17, добавил Слободян. “Боевик откровенно рассказывает, откуда прилетела ракета, и как российско-террористические войска пытались скрыть эти факты, запугивая население“, - отметил спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск офицера ГРУ по делу о катастрофе боинга МН17 на Донбассе.