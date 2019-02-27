Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию

Минимальная зарплата должна вырасти до 7000 гривен, а минимальную пенсию нужно увеличить в два раза. Об этом заявил, общаясь с журналистами, народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко. “Рост зарплат и пенсий не успевает за ростом тарифов и цен. Власть год за годом обдирает людей до нитки. Если такая тенденция сохранится, и тарифы будут расти запредельно, а доходы простых людей не успевать за темпами инфляции - то еще пять лет подобного издевательства люди просто не выдержат“, - подчеркнул народный депутат. Оппозиционный политик отметил, что пенсии в Украине почти в 2,5 раза ниже самой низкой пенсии в государствах Евросоюза, а более 40% пенсионеров находятся за чертой абсолютной бедности, задолженность по зарплате выросла вчетверо, и такая катастрофическая ситуация наблюдается во всех областях. “Пока зарплаты и пенсии не будут успевать за инфляцией, ростом цен на основные продукты, ценами на энергоносители - ситуация не разрешится в позитивную для людей сторону. Если 40% пенсионеров живут за чертой абсолютной бедности - то это, скорее, пенсионный геноцид, а не пенсионная реформа. Размер прожиточного минимума следует пересмотреть – сейчас он вдвое ниже реально необходимого, зарплаты и пенсии – повысить, регулирование государством цен на социальные товары – вернуть“, - заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ. Политик убежден, что ресурсную базу бюджета можно значительно увеличить за счет коррекции макропрогноза и сокращения неэффективных статей расходов, например, на силовиков. “Наши предложения по увеличению расходов бюджета для социальных направлений по увеличению зарплат и пенсий имеют вполне реалистичный характер и основываются на соответствующих предложениях по расширению его ресурсной базы. В частности, увеличения ее на 140 млрд грн. Мы будем добиваться изменений в бюджет, чтобы вернуть людям достойный уровень зарплат и пенсий“, - отметил Юрий Бойко. Напомним, Юрий Бойко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором детально обоснована возможность снижения цены на газ для всех категорий потребителей, а также законопроект о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились до 1 января 2019 года.

