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Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию

Комментариев: 8
Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию

Минимальная зарплата должна вырасти до 7000 гривен, а минимальную пенсию нужно увеличить в два раза. Об этом заявил, общаясь с журналистами, народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко. “Рост зарплат и пенсий не успевает за ростом тарифов и цен. Власть год за годом обдирает людей до нитки. Если такая тенденция сохранится, и тарифы будут расти запредельно, а доходы простых людей не успевать за темпами инфляции - то еще пять лет подобного издевательства люди просто не выдержат“, - подчеркнул народный депутат. Оппозиционный политик отметил, что пенсии в Украине почти в 2,5 раза ниже самой низкой пенсии в государствах Евросоюза, а более 40% пенсионеров находятся за чертой абсолютной бедности, задолженность по зарплате выросла вчетверо, и такая катастрофическая ситуация наблюдается во всех областях. “Пока зарплаты и пенсии не будут успевать за инфляцией, ростом цен на основные продукты, ценами на энергоносители - ситуация не разрешится в позитивную для людей сторону. Если 40% пенсионеров живут за чертой абсолютной бедности - то это, скорее, пенсионный геноцид, а не пенсионная реформа. Размер прожиточного минимума следует пересмотреть – сейчас он вдвое ниже реально необходимого, зарплаты и пенсии – повысить, регулирование государством цен на социальные товары – вернуть“, - заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ. Политик убежден, что ресурсную базу бюджета можно значительно увеличить за счет коррекции макропрогноза и сокращения неэффективных статей расходов, например, на силовиков. “Наши предложения по увеличению расходов бюджета для социальных направлений по увеличению зарплат и пенсий имеют вполне реалистичный характер и основываются на соответствующих предложениях по расширению его ресурсной базы. В частности, увеличения ее на 140 млрд грн. Мы будем добиваться изменений в бюджет, чтобы вернуть людям достойный уровень зарплат и пенсий“, - отметил Юрий Бойко. Напомним, Юрий Бойко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором детально обоснована возможность снижения цены на газ для всех категорий потребителей, а также законопроект о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились до 1 января 2019 года.
 

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Комментариев (8)
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Woodbrother    27.02.2019, 12:48
Оценка:  0
Woodbrother
За счет чего должна вырости минималка ? Ктот за это заплатит ?
ВосставшийИзБана    27.02.2019, 12:39
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Кому нужны эти гнилые базары?!

Гройсман тоже поднял минималку. И что? Пуп же поползли все цены вверх. Покупательная способность осталась та же, если не уменьшилась. А вот гривневые сбережения уменьшились однозначно. Вот так и тут. Все сбережения обесценятся. А это значит что? Это значит что такие
ВосставшийИзБана    27.02.2019, 12:39
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
бойки в очередной раз нас ограбят. Кто это все понимает - тот за таких говорунов голосовать не будет.
Колишній-східняк    27.02.2019, 12:22
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Совсем недавно они были при власти. Что-то не припоминаю минимальной зарплаты до 7000 грн и минимальную пенсию, большую в два раза, чем нынешняя. А ведь тогда и Крым был наш, и войны не было. И доллар был 7 грн. Какие тогда органы танцевать мешали в нужном направлении?
Колишній-східняк    27.02.2019, 12:26
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Так я вам отвечу. Все вы тогда были заняты собственным обогащением, дерибаном и распилом бюджета. Один только сын-вундеркинд-стоматолог, ставший вдруг за пару лет долларовым миллиардером, чего стоит.
Колишній-східняк    27.02.2019, 12:30
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Вы жадною толпой стоящие у трона...
Таитесь вы под сению закона.
Пред вами суд и правда, всё молчи.
СухарьОК    27.02.2019, 12:20
Оценка:  -1
СухарьОК
а доллар по 8 тоже?
ВосставшийИзБана    27.02.2019, 12:36
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
По 80.
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