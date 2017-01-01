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Боевик "ЛНР" отсидит почти 8 лет за теракты и хранение взрывчатки

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Житель Луганской области подорвал в 2015 году радиолокационную станцию и транспорт ГПСУ и СБУ.
Боевика приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы
Боевика приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы
facebook.com/sap.gov.ua

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Жителя Луганской области приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы за совершение ряда терактов и незаконное хранение военных средств поражения. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

“Оперативники спецслужбы установили, что весной 2015 года житель приграничного населенного пункта совершил подрыв радиолокационной станции одной из воинских частей, а также транспортных средств, принадлежащих сотрудникам ГПСУ и СБУ“, - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали боевика в апреле 2015 года. Во время обысков у него дома были обнаружены три пистолета, четыре тротиловые шашки общим весом двести граммов, патроны различного калибра, электродетонаторы и взрывное устройство.

Старобельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 258 и части 1 статьи 263 УК.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Торецке задержали боевика "ДНР", который в 2014 году охранял сбитый над Донбассом МН17.

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Теги: ЛНР, теракты, боевик, суд, СБУ, ГПСУ
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