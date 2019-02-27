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"Звучит абсурдно": В Кремле отрицают возможность поставки запчастей для ВСУ

Комментариев: 5
Вся продукция двойного назначения находится под специальным контролем, заверили у Путина.
Песков прокомментировал украинский скандал в оборонной сфере
Песков прокомментировал украинский скандал в оборонной сфере
EPA/UPG

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В Кремле назвали "абсурдом" возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По его словам, продукция двойного назначения находится под специальным контролем. "Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию", - добавил Песков.

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Он подчеркнул, что, тем не менее, идея о контрабандных поставках заспчастей из РФ "звучит достаточно абсурдно".

"Весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этого имущества", - добавил Песков.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за скандала, связанного с коррупцией в украинской оборонке, президент Петр Порошенко временно освободил от исполнения обязанностей замглавы СНБО Олега Гладковского.

 

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Теги: ВСУ, РФ, контрабанда, хищения, вооружение, скандал
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    27.02.2019, 14:06
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Верую, потому что абсурдно.
alex-zol    27.02.2019, 14:03
Оценка:  0
alex-zol
Выходит что Лолита тайный агент кремля)))))
Alex_Shadow    27.02.2019, 13:59
Оценка:  -1
Alex_Shadow
А оборот наркотиков они тоже контролируют?
Boxerogos    27.02.2019, 13:56
Оценка:  0
Boxerogos
Не нужны нам ваши агрессорско-оккупантские запчасти!Нам скоро американские братья абсолютно бесплатно будут поставлять Абрамсы,Ф-35 и Б-2 и кучу запчастей к ним!А кто в это не верит тот агент Путина и кум Пескова!))))))))))))))))
CasperW    27.02.2019, 13:45
Оценка:  +4
CasperW
"поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию"

Посмотрел бы новости на раше тудей, там "журналисты имеют возможность получать оттуда объективную информацию", даже если не работают в Украине
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