"Звучит абсурдно": В Кремле отрицают возможность поставки запчастей для ВСУ
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В Кремле назвали "абсурдом" возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.
По его словам, продукция двойного назначения находится под специальным контролем. "Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию", - добавил Песков.
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Он подчеркнул, что, тем не менее, идея о контрабандных поставках заспчастей из РФ "звучит достаточно абсурдно".
"Весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этого имущества", - добавил Песков.
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Напомним, ранее сообщалось, что из-за скандала, связанного с коррупцией в украинской оборонке, президент Петр Порошенко временно освободил от исполнения обязанностей замглавы СНБО Олега Гладковского.
Посмотрел бы новости на раше тудей, там "журналисты имеют возможность получать оттуда объективную информацию", даже если не работают в Украине