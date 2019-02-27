"Звучит абсурдно": В Кремле отрицают возможность поставки запчастей для ВСУ

Вся продукция двойного назначения находится под специальным контролем, заверили у Путина.

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В Кремле назвали "абсурдом" возможности поставки из России контрабандой запчастей для военной техники ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По его словам, продукция двойного назначения находится под специальным контролем. "Я честно не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают и мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию", - добавил Песков.

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Он подчеркнул, что, тем не менее, идея о контрабандных поставках заспчастей из РФ "звучит достаточно абсурдно".

"Весь оборот продукции двойного назначения находится под специальным контролем. Этот специальный контроль осуществляется с целью предотвращения неконтролируемых передвижений этого имущества", - добавил Песков.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за скандала, связанного с коррупцией в украинской оборонке, президент Петр Порошенко временно освободил от исполнения обязанностей замглавы СНБО Олега Гладковского.