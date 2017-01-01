Неизвестные устроили пожар в офисе политической партии в Днепре

Группа злоумышленников разбили входную дверь офиса политической силы и бросили в помещение горючую смесь.

Сегодня ночью на офис политической партии “Наші” в городе Днепр осуществили нападение. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции области.

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Оказалось, что неизвестные дождались ночи, чтоб не было свидетелей. Позже мужчины разбили входную дверь офиса политической силы.

После этого злоумышленники кинули во внутрь горючее вещество. В результате этого возникло возгорание. К счастью, масштабного пожара удалось избежать. Существенного ущерба злоумышленники не причинили.

Полиция открыла уголовное дело по факту умышленного уничтожения и порчи имущества. На месте происшествия работают эксперты.

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Оперативники сообщили, что санкциями ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, сегодня в Киеве пожар чуть не уничтожил историческое здание. Спасатели смогли оперативно ликвидировать пожар.