Рабинович: Пока старики платят бешеные деньги за коммуналку, власть выводит миллиарды за границу

От "покращення" нынешней власти – ее провальных "реформ" – украинцы массово бегут из страны. Об этом народный депутат Украины и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил в прямом эфире телеканала "112 Украина".

"Нам все время говорят, что мы лучше живем. Но появились статистические данные, которые свидетельствуют о падении промышленного производства в Украине на 3,3% – это катастрофа! Поэтому я считаю необходимым всем нам серьезно переосмыслить слова тех, кто толкает нас в войну, издевается над нами, тех, кто нарушает все законы, загоняя нас в бедность", – заявил парламентарий.

Одной из главных причин катастрофической ситуации в стране он назвал неконструктивную работу Верховной Рады.

"Она уже давно не работает. Депутаты только то и делают, что выкрикивают лозунги, "мову" обсуждают, а тем временем людям есть нечего. Разве язык – это сегодня самая главная проблема? Я всегда говорил, что в самой успешной стране – Швейцарии – говорят на четырех языках – и никому это не мешает. Представленный же в парламенте закон ущемляет права всех, кто говорит не на украинском языке. Это не добавляет уважения к украиноговорящим и украинскому языку, но убивает конституционные права людей. Это предвыборная трескотня, которая отнимает у нас право жить в демократической стране и ведет нас не в Европу, а в Азию. Они принимают законы о языках, переименовывают области и города, не спрашивая у нас. Депутаты не принимают законы для улучшения жизни народа", – констатировал Вадим Рабинович.

Политик считает, что депутаты борются только за свои кресла, тогда как рассматриваться должны законопроекты, которые приносят доходы украинцам.

"Если закон направлен на обнищание народа, то он не должен рассматриваться. Рассмотрите мой закон о списании долгов по ЖКУ, об отмене оплаты коммунальных платежей пенсионерам, малоимущим и людям с ограниченными возможностями. Это сделала Беларусь и Россия. Мы же заставляем стариков платить бешеные деньги, которые Коболев (скандальный глава "Нафтогаза", – ред.) со своей бандой выводит за границу. От вашего ср...ного "покращення" люди уже бегут из страны!" – возмутился парламентарий.

В связи с этим глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" обратился к украинцам.

"Люди, смотрите на работу депутатов, делайте свои выводы. Загляните в холодильник: если вы стали жить лучше – власть хорошая, хуже – власть плохая, а если живете дерьмово, то власть – полное дерьмо. Что тут сложного? Смотрим, не морочим себе голову, голосуем правильно и строим великую, сильную Украину, "Швейцарию Восточной Европы", – резюмировал Вадим Рабинович.