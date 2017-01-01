Под Хмельницким адвокат прикарманил более 6 млн. гривен

Адвокат ранее был в должности юрисконсульта в одном из банков.

В Хмельницкий горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении адвоката, который на сделках с недвижимостью присвоил более 6 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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"Следствием установлено, что адвокат, находясь в 2012 году в должности юрисконсульта в одном из банков, подделал ряд документов с просьбой снять запрет на отчуждение недвижимого имущества. В результате, шесть квартир и жилой дом с земельным участком залоговой стоимостью более 6,2 млн. грн., находившиеся в ипотеке банка, были отчуждены в пользу третьих лиц", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что полученными от реализации имущества денежными средствами третьи лица распорядились по своему усмотрению, а не для погашения задолженности по кредитным обязательствам. В результате, из-за лишения банковского учреждения возможности направить взыскание на предмет ипотеки, интересам юридического лица были причинен значительный ущерб.

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Обвинительный акт по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия), ч. Ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка официальных документов, в том числе совершенное повторно, использование поддельных документов) УК Украины направлено для рассмотрения в Хмельницкий горрайонный суд.

Как сообщали СМИ в ноябре 2018, глава Бюджетного комитета ВР Андрей Павелко присвоил 26 млн долларов государственного банка.