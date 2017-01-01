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Закон о запрете наблюдателей из РФ на выборах опубликован в "Голосе Украины"

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Закон также запрещает регистрировать наблюдателей, рекомендованных страной-агрессором.
Закон о запрете наблюдателей из РФ на выборах вступит в силу 28 февраля
Закон о запрете наблюдателей из РФ на выборах вступит в силу 28 февраля
EPA/UPG

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Закон, который запрещает участие российских наблюдателей в выборах в Украине, официально опубликован в “Голосе Украины“. Об этом сообщает “Прямой“.

Документ вступит в силу на следующий день после опубликования, 28 февраля. Закон устанавливает, что официальными наблюдателями на выборах президента, парламента и местных советов не может быть гражданин государства-агрессора.

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Кроме того, наблюдателем на выборах в Украине не может быть любое лицо, участие которого рекомендует страна-агрессор или оккупант. Такой страной Верховная Рада, напомним, объявила Российскую Федерацию. 

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о запрете российских наблюдателей на выборах в Украине.

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Теги: выборы президента, наблюдатели, РФ, закон, запрет, Украина
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