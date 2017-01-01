В Харькове иномарка сбила пешехода

Автомобиль сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

Вчера вечером, около 18:20, иномарка в Харькове сбила женщину, которая пыталась перейти дорогу на пешеходном переходе. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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По информации оперативников, ДТП случилось на проспекте Архитектора Алешина.

Водитель автомобиля марки BYD не заметил пешехода, поэтому осуществил наезд на женщину. 55-летняя пострадавшая доставлена в больницу скорой помощи с многочисленными ушибами и травмами. Медики говорят, что сейчас угрозы для жизни потерпевшей нет.

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На место происшествия немедленно направились сотрудники полиции, которые составили протокол ДТП. Водитель с места происшествия не скрылся. Следствие изучает обстоятельства данного ДТП.

Напомним, в Хмельницкой области 24-летний мужчина угнал повозку с лошадьми. На большой скорости повозка влетела в припаркованный автомобиль.