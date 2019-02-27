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Скандал в оборонке: Нацкорпус протестует под ГПУ

Комментариев: 4
Национальный корпус вышел на акцию протеста к зданию Генеральной прокуратуры Украины.
Скандал в оборонке: Нацкорпус протестует под ГПУ
© censor.net.ua
Фото 1/14
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
  • 27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
Скандал в оборонке: Нацкорпус протестует под ГПУ
27 февраля представители Нацкорпуса протестовали под ГПУ
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Представители партии Национальный корпус в среду, 27 февраля, проводят акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Киеве. Протестующие требует расследовать масштабное хищение в оборонном секторе.

Об этом пишет Цензор. НЕТ.

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Нацкорпус требуют срочно провести расследование и в случае подтверждения фактов привлечь к уголовной ответственности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК Укроборонпром, а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы.

Также протестующие заявляют, что будут требовать заключения под стражу всех указанных лиц, отстранения их от занимаемых должностей, ареста их счетов и имущества.

Как сообщалось 26 февраля, в Украине снова заговорили о коррупционных схемах в оборонной сфере. Журналисты Bihus.info установили, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский – близкий друг и бизнес-партнер президента Петра Порошенко. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, гособоронные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна Укроборонпром знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Генпрокуратура, коррупция, протесты, ГПУ, оборона, хищение, Укроборонпром, Национальный корпус
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Комментариев (5)
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Пaночка    27.02.2019, 16:03
Оценка:  0
Пaночка
Цікаво ці нацистські вилупки хоч де-небудь працюють?
dimasvetik    27.02.2019, 15:50
Оценка:  +1
dimasvetik
Сколько мужиков для армии гуляет, воинкоматам нужно провести работу!
Boxerogos    27.02.2019, 15:22
Оценка:  +3
Boxerogos
Клоуны из НацикПопуса,если бы вы не были имбецилами в пятом поколении,то вы бы прекрасно знали что за всем этим стоит Педя.Без его ведома никто ничего не ворует и не дерибанит.
Ехидный    27.02.2019, 15:32
Оценка:  -6
Ехидный
Дебильный Ботоксный Рог, ты что, не понимаешь: если мы ругаем Петю - это одно, но такие, как вы - совсем другое. Этим вы ему только популярности добавляете: все, что ватнику не нравится - это хорошо.
Коляка    27.02.2019, 15:50
Оценка:  +3
Коляка
Ты за всех не говори порохобот! Все уже давно поняли хто такой пеця!
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