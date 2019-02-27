Скандал в оборонке: Нацкорпус протестует под ГПУ

Национальный корпус вышел на акцию протеста к зданию Генеральной прокуратуры Украины.

Представители партии Национальный корпус в среду, 27 февраля, проводят акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Киеве. Протестующие требует расследовать масштабное хищение в оборонном секторе.

Об этом пишет Цензор. НЕТ.

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Нацкорпус требуют срочно провести расследование и в случае подтверждения фактов привлечь к уголовной ответственности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК Укроборонпром, а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы.

Также протестующие заявляют, что будут требовать заключения под стражу всех указанных лиц, отстранения их от занимаемых должностей, ареста их счетов и имущества.

Как сообщалось 26 февраля, в Украине снова заговорили о коррупционных схемах в оборонной сфере. Журналисты Bihus.info установили, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский – близкий друг и бизнес-партнер президента Петра Порошенко. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, гособоронные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна Укроборонпром знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.