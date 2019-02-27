"Правоохранителям" в Крыму объявили подозрение в нарушении прав пленных моряков

По мнению прокурора АРК, "судьи" и "прокуроры" оккупированного Крыма нарушили права военнопленных.

Мамедов рассказал, в чем подозревают бывших украинских судей и прокуроров в Крыму ark.gp.gov.ua

Читай также: “Уколы витамина В не помогли“: Сороке назначили операцию

Прокуратура АРК сообщила о подозрении пяти представителям судебных и правоохранительных органов РФ в оккупированном Крыму за нарушение прав украинских военнопленных моряков. Об этом заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Он напомнил, что так называемое “ФСБ по республике Крым“ начало в ноябре 2018 года уголовное дело против украинских моряков, в Киевский “райсуд“ Симферополя арестовал их.

Читай также: Российская Федерация должна немедленно освободить украинских моряков - Волкер

Моряков держат в камерах с обычными заключенными в тюремной одежде, их форму забрали, подчеркивает Мамедов, а это нарушает их права как военнопленных. Поведение правоохранителей и судей серьезно нарушает законы и обычаи войны согласно статье 130 Женевской конвенции, уверен прокурор.

Читай также: Раненых украинских моряков обследовали в больнице Москвы

“Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права войны задержали и судили украинских моряков - бывшие украинские судьи и прокуроры“, - отметил он.

По словам Мамедова, они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление, не имеющее срока давности.

Читай также: “Нога вылечилась сама?“: Эйдеру отказали в госпитализации

Напомним, ранее сообщалось, что в России завели уголовное дело на украинских офицеров юстиции за объявление подозрения военным РФ в захвате украинских кораблей.