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Кабмин принял решение о создании медуниверситета в Одессе

Комментариев: 2
Таким образом Кабинет министров решил проблему с университетом, а также его скандальным ректором.
Одесский медуниверситет
Одесский медуниверситет
onmedu.edu.ua

Сегодня на очередном заседании Кабмин постановил создать Одесский медицинский университет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вокруг Одесского медицинского университета в последнее время точилось много дискуссий, поэтому на сегодняшнем заседании Кабмин снова поднял эту тему.

Решено создать в Одессе медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета, а также Крымского государственного медицинского университета.

В Минздраве говорят, что этим решением смогут уберечь Одесский национальный медицинский университет от фактического захвата бывшим ректором Валерием Запорожаном.

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При этом в ведомстве отметили, что это слияние абсолютно не принесут неудобств ни преподавателям, ни студентам. Учебный процесс продолжается в привычном режиме.

Напомним, стало известно, кто в Кабмине больше всех зарабатывает. Министр обороны в январе получил в 2 раза больше, чем премьер-министр. 

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Теги: Кабмин, медуниверситет, Минздрав, Крым, решение
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Комментариев (2)
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pochta-mail    27.02.2019, 16:42
Оценка:  0
pochta-mail
Знакомая схемка....
Когда отбирали санаторий Лермонтовский в Одессе ,новый директор врывался с охраной в приемную и махал якобы законным судебным решением..детали как всегда в мелочах
Санаторий "Лермонтовский" и "Санаторий Лермонтовский"..вуаля и все законно..)
pochta-mail    27.02.2019, 16:44
Оценка:  0
pochta-mail
И таки отобрали..
Под военное положение Министерство обороны быстренько отобрало шмат земли возле моря прям в центре Одессы
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