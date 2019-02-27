Кабмин принял решение о создании медуниверситета в Одессе

Таким образом Кабинет министров решил проблему с университетом, а также его скандальным ректором.

Сегодня на очередном заседании Кабмин постановил создать Одесский медицинский университет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вокруг Одесского медицинского университета в последнее время точилось много дискуссий, поэтому на сегодняшнем заседании Кабмин снова поднял эту тему.

Решено создать в Одессе медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета, а также Крымского государственного медицинского университета.

В Минздраве говорят, что этим решением смогут уберечь Одесский национальный медицинский университет от фактического захвата бывшим ректором Валерием Запорожаном.

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При этом в ведомстве отметили, что это слияние абсолютно не принесут неудобств ни преподавателям, ни студентам. Учебный процесс продолжается в привычном режиме.

Напомним, стало известно, кто в Кабмине больше всех зарабатывает. Министр обороны в январе получил в 2 раза больше, чем премьер-министр.