Кабмин принял решение о создании медуниверситета в Одессе
Сегодня на очередном заседании Кабмин постановил создать Одесский медицинский университет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вокруг Одесского медицинского университета в последнее время точилось много дискуссий, поэтому на сегодняшнем заседании Кабмин снова поднял эту тему.
Решено создать в Одессе медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета, а также Крымского государственного медицинского университета.
В Минздраве говорят, что этим решением смогут уберечь Одесский национальный медицинский университет от фактического захвата бывшим ректором Валерием Запорожаном.
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При этом в ведомстве отметили, что это слияние абсолютно не принесут неудобств ни преподавателям, ни студентам. Учебный процесс продолжается в привычном режиме.
Напомним, стало известно, кто в Кабмине больше всех зарабатывает. Министр обороны в январе получил в 2 раза больше, чем премьер-министр.
Когда отбирали санаторий Лермонтовский в Одессе ,новый директор врывался с охраной в приемную и махал якобы законным судебным решением..детали как всегда в мелочах
Санаторий "Лермонтовский" и "Санаторий Лермонтовский"..вуаля и все законно..)
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