За год в Украине выявили более 1 тыс. неопознанных трупов
В частности, в Киевской области за год обнаружено более 70 неопознанных трупов.
В 2018 году в Украине на учет поставлено более тысячи неопознанных трупов.
Об этом сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины, передают Надзвичайні новини.
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“Согласно данным ведомственной статистической отчетности в 2018 году (в Украине - ред.) На учет поставлено 1245 неопознанных трупов“, - говорится в ответе на запрос.
В прошлом году в Киевской области поставлено на учет более 70 неопознанных трупов.
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Ну наши соседи запевайте - труляля - труляля все могу за 3 рубля
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