Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За год в Украине выявили более 1 тыс. неопознанных трупов

Комментариев: 5
В частности, в Киевской области за год обнаружено более 70 неопознанных трупов.
В полиции озвучили статистику за 2018 год
В полиции озвучили статистику за 2018 год
Korrespondent.net

В 2018 году в Украине на учет поставлено более тысячи неопознанных трупов.

Об этом сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины, передают Надзвичайні новини.

Читай также: В Киеве нашли труп с отрезанным половым органом

“Согласно данным ведомственной статистической отчетности в 2018 году (в Украине - ред.) На учет поставлено 1245 неопознанных трупов“, - говорится в ответе на запрос.

В прошлом году в Киевской области поставлено на учет более 70 неопознанных трупов.

Как сообщалось 22 декабря, в Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами.

Поделись:
Теги: убийство, труп, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ГунВсемогущий    27.02.2019, 16:46
Оценка:  0
ГунВсемогущий
В ШОКоладном мире,где,по данным телеканала ICTV каждый час уходят из жизни 80 человек,иного ждать не приходится.
big-werasd    27.02.2019, 16:10
Оценка:  +3
big-werasd
Это нормально для страны в которой царит хаос и беззаконие
Курьер    27.02.2019, 16:34
Оценка:  +4
Курьер
Я бы сказал что это НЕ НОРМАЛЬНО, скорее закономерно...
whitewo    27.02.2019, 16:52
Оценка:  0
whitewo
Для сравнения в великодуховной рф за 5 лет более 18 тыс. таких. Даже с учетом преимущества в населении - цифры получаются сопоставимые в пересчете на 1млн.
Ну наши соседи запевайте - труляля - труляля все могу за 3 рубля
farfalle    27.02.2019, 17:25
Оценка:  0
farfalle
А при чем тут Россия? Статья не про Россию, дебил.
Кроме того, в России огромное кол-во мигрантов и гастеров, включая украинских. Вот они и лупят друг друга.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь