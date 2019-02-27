За год в Украине выявили более 1 тыс. неопознанных трупов

В частности, в Киевской области за год обнаружено более 70 неопознанных трупов.

В полиции озвучили статистику за 2018 год Korrespondent.net

В 2018 году в Украине на учет поставлено более тысячи неопознанных трупов.

Об этом сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины, передают Надзвичайні новини.

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“Согласно данным ведомственной статистической отчетности в 2018 году (в Украине - ред.) На учет поставлено 1245 неопознанных трупов“, - говорится в ответе на запрос.

В прошлом году в Киевской области поставлено на учет более 70 неопознанных трупов.

Как сообщалось 22 декабря, в Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами.