В Николаеве подрались антикоррупционер и депутат

Потасовка между депутатом и начальником антикоррупционного департамента произошла в помещении горсовета.

В здании Николаевского горсовета в среду, 27 февраля, произошла потасовка между депутатом горсовета Владиславом Ентным и директором департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андреем Ермолаевым.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Читай также: В Житомире на сессии облсовета произошла драка

Как сообщил Ентин изданию, конфликт произошел из-за того, что до него дошла информация о том, что Ермолаев якобы предпринимает действия, чтобы "замять" скандал, связанный с поставкой некачественных продуктов в школы и детсады Николаева, который уже прозвали "маргариновый скандал".

По словам депутата, когда он встретил чиновника на лестнице горисполкома, то заявил, что не допустит, чтобы виновные ушли от наказания и предупредил Ермолаева: мол, если будешь продолжать в том же духе, то я с тобой разберусь.

"Ермолаев поднялся на несколько ступенек выше, и крикнул мне: "Пошел на х..". Ну тут уж я не сдержался, догнал его и...", - пояснил депутат.

Конфликт попал на камеру внешнего наблюдения.

Как сообщалось, в декабре драка нардепа и политолога попала на видео.