Двух директоров госпредприятий отстранили из-за скандала о хищении в ВСУ

Отстранение руководителей поможет обеспечить надлежащие условия для расследования возможных фактов коррупции, говорят в "Укроборонпроме".

Букин назвали фамилии директоров, отстраненных из-за скандала с хищениями в армии ukroboronprom.com.ua

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Директоры двух предприятий, фигурирующих в расследовании о коррупции в ВСУ, отстранены от своих должностей. Об этом сообщил гендиректор “Укроборонпрома“ Павел Букин, передает Цензор.Нет.

В частности, были отстранены директор ГП “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова“ Алексей Бабич и директор ГП “Изюмский приборостроительный завод“ Сергей Филоненко.

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Причиной стал общественный резонанс, вызванный обнародованием информации программы “Наші гроші“ о хищении денег в украинской армии, отметил Букин.

Кроме того, отстранение позволит обеспечить надлежащие условия для соответствующего расследования правоохранительными органами, говорит гендиректор.

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Напомним, ранее под Генпрокуратурой собрался Нацкорпус в связи со скандалом о хищениях в украинской армии.