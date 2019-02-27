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Двух директоров госпредприятий отстранили из-за скандала о хищении в ВСУ

Комментариев: 3
Отстранение руководителей поможет обеспечить надлежащие условия для расследования возможных фактов коррупции, говорят в "Укроборонпроме".
Букин назвали фамилии директоров, отстраненных из-за скандала с хищениями в армии
Букин назвали фамилии директоров, отстраненных из-за скандала с хищениями в армии
ukroboronprom.com.ua

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Директоры двух предприятий, фигурирующих в расследовании о коррупции в ВСУ, отстранены от своих должностей. Об этом сообщил гендиректор “Укроборонпрома“ Павел Букин, передает Цензор.Нет.

В частности, были отстранены директор ГП “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова“ Алексей Бабич и директор ГП “Изюмский приборостроительный завод“ Сергей Филоненко. 

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Причиной стал общественный резонанс, вызванный обнародованием информации программы “Наші гроші“ о хищении денег в украинской армии, отметил Букин.

Кроме того, отстранение позволит обеспечить надлежащие условия для соответствующего расследования правоохранительными органами, говорит гендиректор.

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Напомним, ранее под Генпрокуратурой собрался Нацкорпус в связи со скандалом о хищениях в украинской армии.

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Теги: коррупция, армия, ВСУ, хищения, ГП, Укроборонпром
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Комментариев (3)
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pochta-mail    27.02.2019, 16:36
Оценка:  +1
pochta-mail
Ну да,ну да..схема работает пятый год..а никто из высшего руководства ни сном ,ни духом....
Прям как Сеня удивившийся .что без его ведома потратили пару лишних миллиардов...)
КимЧенПых    27.02.2019, 16:33
Оценка:  +2
КимЧенПых
Какие ещё хищения? да быть не может такого в Пэценой комманде..
Курьер    27.02.2019, 16:31
Оценка:  +2
Курьер
Как обычно, из всей цепочки ворюг прилетело самым "маленьким", а вся верхушка опять будет не причем....
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