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В Краматорске планируют открыть аэропорт для внешних рейсов

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На базе военного аэродрома в Краматорске планируют открыть аэропорт для внешних рейсов.
Александр Куць
Александр Куць
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Глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць анонсировал открытие аэропорта на базе военного аэродрома в Краматорске. Об этом пишет издание Новости Донбасса.

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Отмечается, что планируется запустить прямой рейс в Киев. Решается вопрос о запуске ряда рейсов в другие города страны. Пока о международных перелетах с Краматорска говорить невозможно.

Базой для краматорского аэропорта станет военный аэродром, который в 2014 году украинские военные взяли под полный контроль.

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Глава области не назвал стоимость запуска гражданского рейса на базе аэродрома. Также чиновник не уточнил сроки выполнения задачи.

Напомним, Экспрессом на Борисполь воспользовались 4% авиапассажиров. Скоростным экспрессом между Киевом и аэропортом Борисполь воспользовались лишь около 4% авиапассажиров и сопровождающих их лиц.

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Теги: аэропорт, Краматорск, аэродром, рейс, Киев
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