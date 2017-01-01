На базе военного аэродрома в Краматорске планируют открыть аэропорт для внешних рейсов.

Глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць анонсировал открытие аэропорта на базе военного аэродрома в Краматорске. Об этом пишет издание Новости Донбасса.

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Отмечается, что планируется запустить прямой рейс в Киев. Решается вопрос о запуске ряда рейсов в другие города страны. Пока о международных перелетах с Краматорска говорить невозможно.

Базой для краматорского аэропорта станет военный аэродром, который в 2014 году украинские военные взяли под полный контроль.

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Глава области не назвал стоимость запуска гражданского рейса на базе аэродрома. Также чиновник не уточнил сроки выполнения задачи.

Напомним, Экспрессом на Борисполь воспользовались 4% авиапассажиров. Скоростным экспрессом между Киевом и аэропортом Борисполь воспользовались лишь около 4% авиапассажиров и сопровождающих их лиц.