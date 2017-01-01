В Херсоне на спортплощадке школы нашли труп
Погибшая проходила обвиняемой по делу о краже.
В Днепровском районе Херсона на школьной спортивной площадке нашли труп молодой женщины.
Об этом сообщает издание Херсон Daily со ссылкой на местную полицию.
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Тело 20-летней местной жительницы нашли рано утром на спортивной площадке у школы. У покойной переломаны лицевые кости и множественные ссадины.
Как выяснилось, погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесении легких телесных повреждений. Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 КК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства и круг подозреваемых устанавливаются.
Как сообщалось, за год в Украине выявили более 1 тысячи неопознанных трупов.