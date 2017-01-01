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В Херсоне на спортплощадке школы нашли труп

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Погибшая проходила обвиняемой по делу о краже.
Местные жители на улице нашли труп женщины с телесными повреждениями
Местные жители на улице нашли труп женщины с телесными повреждениями
khersondaily.com

В Днепровском районе Херсона на школьной спортивной площадке нашли труп молодой женщины. 

Об этом сообщает издание Херсон Daily со ссылкой на местную полицию.

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Тело 20-летней местной жительницы нашли рано утром на спортивной площадке у школы. У покойной переломаны лицевые кости и множественные ссадины.

Как выяснилось, погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесении легких телесных повреждений. Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 КК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства и круг подозреваемых устанавливаются.

Как сообщалось, за год в Украине выявили более 1 тысячи неопознанных трупов.

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Теги: убийство, кража, Херсон
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