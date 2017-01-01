Для абитуриентов-крымчан создали систему поступления в ВУЗы

Ране в МОН реформировали программу международной украинской школы, в которой учатся дети трудовых мигрантов.

Крымские абитуриенты отдают предпочтение украинским университетам, а не русским.

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Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей в ходе VМеждународного форума Оккупированный Крым 5 лет сопротивления, передает Укринформ.

"Для нас дорог каждый ребенок, оставшийся в оккупированном Крыму. И министерство делает все возможное для того, чтобы забрать их оттуда или дать им наше украинское содержание, которое было до того времени и которое сейчас в наших школах", - отметил замминистра.

По его словам правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров таким образом, чтобы крымские дети имели возможность закончить украинскую школу. Для этого в министерстве образования реформировали программу международной украинской школы, в которой учатся дети трудовых мигрантов.

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"Есть определенная статистика, которая гласит, что в течение 3-х лет - с 2015 по 2018 годы - в этой школе обучалось 611 учащихся, получили аттестат о полном общем среднем образовании 114 учеников, свидетельство о среднем образовании получили 87 учеников. Мы понимаем, что сайт, через который работает международная украинская школа может отслеживаться и это определенный риск", - добавляет Хобзей.

Первый заместитель отметил, что правительство совместно с платформами Прометеус и Эдер разработали программу для вступления крымчан.

Как сообщалось, в Украине 5 февраля стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Ввели новые тесты шрифтом Брайля и сертификаты прошлых лет.