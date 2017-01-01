Главы МИД 11 стран: "Мы не забудем и не покинем Крым"

Министры написали письмо с заверением, что захват территорий в 21 веке не может стать нормой.

Главы МИД заверили, что оккупация Крыма не может быть забыта EPA/UPG

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Главы МИД 11 стран написали письмо с призывом к Европе демонстрировать единство в осуждении аннексии Крыма Риссией и поддержке Украины. Об этом пишет Guardian.

Под посвященным пятилетней годовщине захвата Крыма обращением подписались глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, глава МИД Украины Павел Климкин, глава МИД Эстонии Свен Миксер, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс и глава МИД Польши Яцек Чапутович.

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Кроме того, свои подписи под письмом поставили глава МИД Швеции Марго Вальстрем, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, глава МИД Канады Кристия Фриланд, глава МИД Румынии Теодор Мелешкану, госсекретарь Британии по иностранным делам Джереми Хант и глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Современная Украина сильно отличается от Украины до 2014 года и никогда еще не была так близка к Европе и европейским ценностям, отмечается в письме. Оккупированный Крым же, напротив, движется в обратном направлении, пишут министры.

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“Люди, живущие там, становятся все более изолированными, и ситуация с правами человека и социально-экономическими условиями продолжает ухудшаться“, - отмечают они.

“Санкции и политика непризнания, проводимая ЕС, странами-членами НАТО и G7, отражают наши общие усилия и наш отказ признать, что незаконная оккупация любой территории суверенной страны может стать нормой в 21-м веке“, - говорят авторы письма.

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Они подчеркивают надопустимость нарушений прав человека Россией в Крыму, называя одним из самых острых случаев арест и суд над украинским режиссером Олегом Сенцовым. Кроме того, очередным нарушением стало и строительство Керченского моста, как и неоправданное нападение на украинские корабли 25 ноября 2018 года, говорится в письме.

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“Мы призываем Россию освободить арестованных украинских моряков, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив свободное плавание в Азовском море и Керченском проливе“, - пишут министры.

“Вернуть стабильность в евроатлантическое пространство - наша общая цель. Мы продолжим нашу политику непризнания в отношении незаконной аннексии Крыма и продолжим осуждать агрессию России против Украины самым решительным образом“, - подчеркнули они.

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Министры добавили, что оказание помощи и помощи Украине имеет решающее значение, поскольку безопасность Украины связана с безопасностью всей Европы. “Политика скоординированных международных санкций дает России четкий сигнал о том, что пренебрежение международным правом имеет последствия. Мы не забудем и не покинем Крым“, - заверили они.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура АРК объявила подозрение в нарушении прав военнопленных моряков "прокурорам" и "судьям" оккупированного Крыма.