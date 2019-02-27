В Киеве следователь ГБР попался пьяным за рулем

Следователя Государственного бюро расследований поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера, 26 февраля, патрульная полиция Киева остановила автомобиль одного из следователей Государственного бюро расследований. Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, 26 февраля около 01:30 автомобиль сотрудника ГБР остановили патрульные. Копы заподозрили, что водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Руководство ведомства немедленно отреагировало на данный инцидент.

Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение касательно этого работника. Это не будет затянуто во времени - прокомментировал глава ГБР Роман Труба.

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Напомним, сотрудники ГБР поймали на взятке инспектора пограничной службы на Закарпатье. Мужчина получил 1300 долларов и обязывался содействовать незаконному пересечению границы с Венгрией группой человек.