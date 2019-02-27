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В Киеве следователь ГБР попался пьяным за рулем

Комментариев: 2
Следователя Государственного бюро расследований поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Роман Труба резко высказался об инциденте
Роман Труба резко высказался об инциденте
dbr.gov.ua

Вчера, 26 февраля, патрульная полиция Киева остановила автомобиль одного из следователей Государственного бюро расследований. Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, 26 февраля около 01:30 автомобиль сотрудника ГБР остановили патрульные. Копы заподозрили, что водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Руководство ведомства немедленно отреагировало на данный инцидент.

Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение касательно этого работника. Это не будет затянуто во времени - прокомментировал глава ГБР Роман Труба.

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Напомним, сотрудники ГБР поймали на взятке инспектора пограничной службы на Закарпатье. Мужчина получил 1300 долларов и обязывался содействовать незаконному пересечению границы с Венгрией группой человек.

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Теги: полиция, ГБР, Роман Труба, протокол, водитель
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Комментариев (2)
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ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.02.2019, 19:07
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
По-набирают по объявлению, "расследователей"!
Кто в "системе" чуть выше коллектора канализационного приподымаются, - башню сносит от "успехов".
MNI1957    27.02.2019, 18:23
Оценка:  -1
MNI1957
патрульных немного жаль
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