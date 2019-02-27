Госуполномоченный Светлана Панаиотиди уходит из АМКУ после решения комитета оштрафовать ДТЭК, – СМИ

Информация об увольнении Государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светланы Панаиотиди была обнародована сразу после решения АМКУ оштрафовать компанию ДТЭК на 3,5 млн гривен за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг распределения электрической энергии, передачи электрической энергии местными локальными электрическими сетями на территории Днепропетровской области .

Об этом сообщило интернет-издание “Главком“.

Как отмечается, штраф нужно заплатить в 2-месячный срок со дня получения решения.

Как сообщалось, из АМКУ увольняется куратор фармацевтики.

Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Светлана Панаиотиди освобождается от занимаемой должности. Об этом сообщила“Экономическая правда“ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, освобождение Панаиотиди планируется оформить, как ее личную инициативу (заявлением по собственному желанию).

В разговоре с “Экономической правдой“ Панаиотиди отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о своем возможном увольнении.

Согласно расследованию “Экономической правды“, опубликованного еще в июне 2018 года, в освобождении Панаиотиди был заинтересован премьер-министр Владимир Гройсман.

В АМКУ Светлана Панаиотиди отвечает за фармацевтические рынки и входит в коллегию по обжалованию нарушений в публичных закупок, состоящий из трех госуполномоченных.

Комитет является коллегиальным органом, принимает решения большинством голосов.