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Блогер о Зеленском: Воюющая страна не должна голосовать за смазливых мальчиков

Комментариев: 21
Блогер о Зеленском: Воюющая страна не должна голосовать за смазливых мальчиков

Страна, фактически находящаяся в состоянии войны, не может выбирать своим президентом «смазливых мальчиков» типа Владимира Зеленского. Такое мнение высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

«Уже почти 30 лет как развалился «Совок», а большая часть украинцев все еще продолжает жить в советской ментальности. Ярчайший пример – то, как мы голосуем на выборах. Каждый раз мы наивно ждем, когда же наконец придет самый порядочный, самый честный и при этом всесильный волшебный герой, который решит все наши проблемы по мановению руки. Мы так хотим, чтобы нас возглавил этот волшебный персонаж, что готовы очертя голову голосовать на выборах президента за симпатичных клоунов, которых дергают за ниточки олигархи... Да, большинство украинцев продолжают из года в год верить пустопорожним обещаниям сказочников, выдающих себя за сказочных героев. И именно поэтому страна все никак не выберется из, скажем помягче Украина , болота», – подчеркнул Голобуцкий.

Он призвал украинцев «наконец повзрослеть» и перестать верить ярким но нереалистичным обещаниям кандидатов.

«Народ, серьезно – на 28-м году независимости нам пора уже наконец повзрослеть. Пора понять, что сказочных героев не существует. И чем ярче обещания кандидата – тем больший он лжец! И если Зеленский обещает бороться с коррупцией – он лжет, так как вся олигархическая система, в которую он надежно вмонтирован, зиждется на коррупции!» – возмутился блогер.

По его мнению, украинцам пора уже проснуться от «совкового» дурмана, «сбросить шоры с глаз и лапшу с ушей».

«Мы должны наконец начать жить в реальном мире. Мире, где только мы, народ Украины, можем навести порядок в своей стране, только мы можем взять за нее ответственность. Где президента выбирают не по красивым речам, громким обещаниям или киношным образам, а по реальным делам. Плохим ли, хорошим ли, – но реальным. Воюющая страна не может голосовать за смазливых мальчиков! И на будущих выборах надо не надеяться на сказочников, а выбирать реальные дела и действительно сильного президента. Который уже показал себя в деле и дает лишь те обещания, которые объективно можно выполнить», – констатировал Алексей Голобуцкий.

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Комментариев (22)
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ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.02.2019, 19:09
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Олежке Вова ну очень правится. особенно в некоторых ракурсах))
GreenPeace!    27.02.2019, 18:52
Оценка:  +1
GreenPeace!
Я буду за Зеленского,ни одного действующего политика,который надевая вышиванку,разговаривая на украинском языке,обворовывал и обворовывает страну,я не хочу знать у власти.Воровка Тимошенко,убийца порох,и остальные селюки
GreenPeace!    27.02.2019, 18:53
Оценка:  +1
GreenPeace!
Такие патриоты,которые уже щимЯт русскоязычных украинцев,мне нах не нужны,пусть подымут экономику,сделают зп по 1500 евро и пенсии,тогда я буду сама разговаривать по_украински и нордится патриотами
GreenPeace!    27.02.2019, 18:54
Оценка:  +1
GreenPeace!
А пока псевдопатриоты бандеровцы,вечно всем недовольные и убийца президент,при власти,толка не будет.
Антибес    27.02.2019, 18:46
Оценка:  +1
Антибес
Зеля-это своеобразный кандидат"ПРОТИВ ВСЕХ".А потому за него проголосуют очень многие!
weightless    27.02.2019, 18:44
Оценка:  +2
weightless
В сравнении с Мураевым и Вилкулом,
Вовик, однозначно, лучший вариант
Антибес    27.02.2019, 18:48
Оценка:  -4
Антибес
А в сравнении с твоим хозяином Петей?
weightless    27.02.2019, 18:57
Оценка:  +1
weightless
В чем-то даже лучше, учитывая, что за ним стоит Беня
А в сравнении с твоим хозяином Женечкой Пригожиным?
Антибес    27.02.2019, 19:01
Оценка:  -1
Антибес
У меня нет хозяина.И я не знаю кто такой Женечка Пригожин.А вот то,что ты не отрицаешь что Петя-твой хозяин,это хорошо.)))
weightless    27.02.2019, 19:03
Оценка:  -1
weightless
Так ты, оказывается, малообразован и дремуч)
У Вас в Тамбове даже собаки знают Пригожина)
Антибес    27.02.2019, 19:06
Оценка:  0
Антибес
Я не живу в Тамбове,я живу в Украине.Ты похоже до сих пор не отошла от празднования собственного"полтосика&quo t;,хотя уже прошёл почти месяц.)))
МаксимУм    27.02.2019, 18:31
Оценка:  +5
МаксимУм
Значит точно надо голосовать за Зеленского...
farfalle    27.02.2019, 18:28
Оценка:  +3
farfalle
Точно такая же антипропаганда была против Трампа. Результат все знают
MNI1957    27.02.2019, 18:20
Оценка:  +8
MNI1957
голубицкий,выскажись о других кандидатах.молчиш?значит лизнул по заказу
Дядя_Леня    27.02.2019, 18:20
Оценка:  +7
Дядя_Леня
Дорогой товарищ "блогер". «Уже почти 30 лет как развалился «Совок» а Вы никак не поймёте, при демократии люди голосуют за того кого хотят. Не нравится кандидат - не голосуй.
Bagram123    27.02.2019, 18:08
Оценка:  +1
Bagram123
Воюющая страна,а войну кто нибудь объявлял,или "воюют" по хитрожопому.
nahposlan    27.02.2019, 18:06
Оценка:  +7
nahposlan
это тот "эксперт" который внушал на паpашеновских телеканалах о "победах" петушка? Теперь даже появилось желание за Зелю проголосовать
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