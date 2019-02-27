"Контрабанда запчастей из РФ - ни для кого не секрет" - Луценко

По словам генпрокурора, неприемлемой является грубая нажива на такой "бизнесе".

Луценко заверил, что контрабанда во время войны - это нормально EPA/UPG

Читай также: Скандал в оборонке: Нацкорпус протестует под ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ. Об этом сообщает Громадське.

По словам генпрокурора, речь идет о деталях, которые производятся только в России. По его мнению, получение деталей контрабандой во время войны является приемлемым.

Читай также: “Звучит абсурдно“: В Кремле отрицают возможность поставки запчастей для ВСУ

“Неприемлемым“ и “аморальным“ Луценко назвал в то же время “грубую наживу на таком бизнесе“. “Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандой доставляют их с территории РФ“, - сказал Луценко.

Читай также: Активисты под домом Гладковского в Козине кричат “Мародерам - смерть!“

При этом ГПУ с 2016 года проводит следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса, заверил он. Генпрокурор добавил, что в начале 2017 в ходе обысков в ООО “Оптимумспецдеталь“ были изъяты доказательства о возможности хищений госсредств в особо крупном размере.

Читай также: Детективы уже расследуют коррупцию на 15 предприятиях ОПК - НАБУ

Напомним, ранее сообщалось, что директоров двух государственных предприятий отстранили из-за скандала о хищениях в оборонной сфере.