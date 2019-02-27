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"Контрабанда запчастей из РФ - ни для кого не секрет" - Луценко

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По словам генпрокурора, неприемлемой является грубая нажива на такой "бизнесе".
Луценко заверил, что контрабанда во время войны - это нормально
Луценко заверил, что контрабанда во время войны - это нормально
EPA/UPG

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Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ. Об этом сообщает Громадське.

По словам генпрокурора, речь идет о деталях, которые производятся только в России. По его мнению, получение деталей контрабандой во время войны является приемлемым. 

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“Неприемлемым“ и “аморальным“ Луценко назвал в то же время “грубую наживу на таком бизнесе“. “Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандой доставляют их с территории РФ“, - сказал Луценко.

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При этом ГПУ с 2016 года проводит следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса, заверил он. Генпрокурор добавил, что в начале 2017 в ходе обысков в ООО “Оптимумспецдеталь“ были изъяты доказательства о возможности хищений госсредств в особо крупном размере.

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Напомним, ранее сообщалось, что директоров двух государственных предприятий отстранили из-за скандала о хищениях в оборонной сфере.

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Теги: хищения, армия, ВСУ, запчасти, контрабанда, РФ, Украина, Луценко
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