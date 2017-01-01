Украинцам лучше не посещать некоторые районы Индии - МИД

Министерство иностранных дел Украины настойчиво советуют воздержаться от путешествий в некоторые штаты Индии.

Напряженная ситуация между Индией и Пакистаном стала причиной для очередного предупреждения от МИДа Украины. В некоторых районах страны обстановка очень напряженная, информируют в пресс-службе посольства Украины в Индии.

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Ведомство обращает внимание на то, что конфликт Индии с Пакистаном до сих пор не урегулирован.

Кроме того, Посольство Украины в Индии сообщает, что страна временно закрыла воздушное пространство над несколькими штатами. Речь идет о штатах Джамму и Кашмир, Химачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд. Небо над этими штатами закрыто для коммерческих и пассажирских рейсов.

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В случае, если гражданам Украины в Индии нужна немедленная помощь консулов, просят обращаться на горячие линии посольства, а также МИДа.

Напомним, Пакистан призвал Индию к переговорам. Премьер-министр Пакистана заявил о необходимости сесть за стол переговоров с руководством Индии.