Украинцам лучше не посещать некоторые районы Индии - МИД
Напряженная ситуация между Индией и Пакистаном стала причиной для очередного предупреждения от МИДа Украины. В некоторых районах страны обстановка очень напряженная, информируют в пресс-службе посольства Украины в Индии.
Читай также: В Индии заявили о потере самолета в бою с Пакистаном
Ведомство обращает внимание на то, что конфликт Индии с Пакистаном до сих пор не урегулирован.
Кроме того, Посольство Украины в Индии сообщает, что страна временно закрыла воздушное пространство над несколькими штатами. Речь идет о штатах Джамму и Кашмир, Химачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд. Небо над этими штатами закрыто для коммерческих и пассажирских рейсов.
Читай также: В Пакистане авиаудары по Кашмиру назвали “демонстрацией обороноспособности“
В случае, если гражданам Украины в Индии нужна немедленная помощь консулов, просят обращаться на горячие линии посольства, а также МИДа.
Напомним, Пакистан призвал Индию к переговорам. Премьер-министр Пакистана заявил о необходимости сесть за стол переговоров с руководством Индии.