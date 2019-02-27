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"Укроборонпром" заверил, что официально ничего у РФ не покупал

Комментариев: 2
Что касается контрабанды, это вопрос к правоохранителям, заявили в ведомстве.
Первый заместитель гендиректора прокомментировал слухи о закупке запчастей из РФ
Первый заместитель гендиректора прокомментировал слухи о закупке запчастей из РФ
ukroboronprom.com.ua

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“Укроборонпром“ не осуществлял закупку или поставку деталей и запчастей из РФ. Об этом заявил первый заместитель гендиректора “Укроборонпрома“ Сергей Омельченко, передает РБК-Украина.

“В течение последних лет налажено производство в Украине больше половины из перечня деталей и материалов, которые используются в производстве, ремонте вооружения и техники“, - заверил он.

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Еще целый перечень деталий был замещен западными аналогами, отметил Омельченко. Он подчеркнул, что официального импорта запчастей из страны-агрессора быть не может.

“Контрабанда - это вопрос правоохранительных органов. Официального импорта никаких не может быть со страной-агрессором“, - пояснил Омельченко. 

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“Но в то же время, если нам нужно поставлять вооружение и военную технику в ряды наших ВСУ, “Укроборонпром“ осуществляет работу по получению соответствующих материалов и деталей по всему миру“, - добавил он.

“Конечно, речь не идет о закупке деталей или любой торговле с Россией“, - говорит Омельченко.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что получение запчастей к военной технике контрабандой из России - ни для кого не секрет.

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Теги: хищения, контрабанда, запчасти, РФ, Украина, ВСУ, скандал, Укроборонпром
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Комментариев (2)
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ZE2019    27.02.2019, 18:45
Оценка:  +2
ZE2019
Гидко бридко від діючої злочинної влади!
Імпічмент президенту порошенко!
farfalle    27.02.2019, 18:29
Оценка:  +1
farfalle
Ну а неофициально....как и все остальное
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