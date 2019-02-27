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Порошенко отреагировал на скандальное решение КСУ

Комментариев: 2
Глава государства поручит подготовить новый законопроект о наказании за незаконного обогащения после публикации решения Конституционного суда.
Порошенко на заседании Совета регионального развития в Запорожской области
Порошенко на заседании Совета регионального развития в Запорожской области
twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко заявляет, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. Об этом он сказал на заседании Совета регионального развития в Запорожской области в среду, 27 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хочу всех успокоить и сказать, что как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, я немедленно дам поручение срочно, с учетом заключения Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду (я определю его как неотложный) законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение", - сказал он.

Порошенко заверил, что новая редакция статьи будет "выписана так, что и комар носа не подточит".

Он также отметил, что это решение КС "лишь ожидается, его еще никто не видел", нет даже подтверждения, но есть негативная реакция в социальных сетях.

Ранее в КСУ сообщили, что решение опубликуют сегодня.

По данным СМИ, пока нет новой статьи все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты.

 

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Теги: коррупция, Конституционный суд, Порошенко, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, незаконное обогащение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    27.02.2019, 18:14
Оценка:  -1
Антибес
Отреагировал?А как отреагировал?Как и всегда,сначала сказал"дякую",затем сказал"остаточне прощавай"и опустошил бутылку бухла?
sharry-sharry    27.02.2019, 19:05
Оценка:  0
sharry-sharry
Убогое,Порошенко не пьет и уже не один десяток лет,у него сахарный диабет(при этом заболевании употребление даже в минимальном количестве алкоголя,смерти подобно).А вот к твоему ботоксному педофилу вопросов очень много...
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