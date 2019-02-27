СБУ предотвратила масштабную кибератаку на сайт ЦИК

Хакеры пытались заблокировать доступ пользователей к информации о подготовке к выборам.

СБУ проверят причастность к атакам на сайт ЦИК спецслужб РФ facebook.com/UACEC3

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Специалисты СБУ вместе с сотрудниками ЦИК предупредили масштабную кибератаку на сервера ЦИК. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

По заключению экспертов, кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента, говорят в ведомстве.

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Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии “http flood“ - через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей.

“Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы “WordPress“, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов“, - отмечают в спецслужбе.

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Сейчас специалисты СБУ прекратили атаки и проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко обвинил РФ в кибератаках на сервера ЦИК.