Повышение стоимости проезда в Харькове: в АМКУ нашли нарушения

В ведомстве отметили, что в калькуляцию включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров в метро.

Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины признало экономически необоснованным повышение стоимости проезда в метрополитене Харькова с 5 до 8 гривен за поездку. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

В АМКУ отметили, что решение об увеличении стоимости проезда не соответствовало порядку формирования тарифов.

"В ходе проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины предварительно установлено, что в калькуляции включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров и противоречат Порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена), утвержденного приказом Министерства транспорта и связи Украины", - отмечают в ведомстве.

Также сообщается, что информация о необоснованном увеличении тарифов направлена в прокуратуру Харьковской области.

Ранее исполком Харьковского горсовета принял решение повысить с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене. В феврале Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского городского совета о повышении тарифов на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. Согласно решению суда, стоимость проезда в метрополитене с 20 февраля должна была вернуться до пяти грн, в трамваях и троллейбусах - до четырех грн.

Напомним, 27 февраля депутаты Харьковского горсовета поддержали решения исполкома об установлении новых тарифов на проезд в электротранспорте.

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