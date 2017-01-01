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Порошенко уволил послов Украины в двух странах

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Президент освободил от исполнения обязанностей послов Египта и Катара.
Порошенко уволил двух послов Украины
Порошенко уволил двух послов Украины
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей двух послов Украины. Об этом говорится в указах №42/2019 и №43/2019, размещенных на сайте президента.

В частности, уволен чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий. Кроме того, президент освободил от исполнения обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Катаре Евгения Микитенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о запрете на выборах в Украине наблюдателей из РФ.

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Теги: Порошенко, послы, увольнение, Катар, Египет
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