Порошенко уволил послов Украины в двух странах

Президент освободил от исполнения обязанностей послов Египта и Катара.

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Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей двух послов Украины. Об этом говорится в указах №42/2019 и №43/2019, размещенных на сайте президента.

В частности, уволен чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий. Кроме того, президент освободил от исполнения обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Катаре Евгения Микитенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о запрете на выборах в Украине наблюдателей из РФ.