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Американский ракетный эсминец покинул порт Одессы

Комментариев: 2
Эсминец ВМС США Donald Cook покинул Одессу после завершения запланированного визита в порт.
Donald Cook покинул Одессу
Donald Cook покинул Одессу
Думская

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook, вошедший на прошлой неделе в Черное море для участия в учениях с Украиной и другими союзниками, покинул порт Одессы. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook (DDG 75) покинул Одессу 27 февраля после завершения запланированного визита в порт в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших союзников НАТО и региональных партнеров", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эсминец покинет акваторию Черного моря 1 марта. Затем он должен продолжить свое восьмое патрулирование в составе шестого флота ВМС США.

Известно, что во время пребывания в порту Одессы на корабле состоялись обсуждения на высоком уровне между правительствами США, Украины и других европейских стран, в том числе при участии президента Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, посла США в ЕС Гордона Сондланда, а также гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе Филиппа Рикера.

Напомним, это уже второй заход эсминца Donald Cook в Черное море в этом году. В конце января он пять дней гостил в грузинском порту Батуми.

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Теги: США, Украина-США, Черное море, Одесса, корабль, флот, ВМС, порт, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    27.02.2019, 20:21
Оценка:  +2
BabaYul
А на прорыв? Грозились же показать моцкалям жабячу цицьку в Керченском проливе. Или лохам глупостью по губам поводили и домой, к милым американским берегам
ГунВсемогущий    27.02.2019, 19:53
Оценка:  +1
ГунВсемогущий
Значит снова в Одессе будет всплеск венерических заболеваний...
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