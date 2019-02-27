Американский ракетный эсминец покинул порт Одессы

Эсминец ВМС США Donald Cook покинул Одессу после завершения запланированного визита в порт.

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook, вошедший на прошлой неделе в Черное море для участия в учениях с Украиной и другими союзниками, покинул порт Одессы. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook (DDG 75) покинул Одессу 27 февраля после завершения запланированного визита в порт в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших союзников НАТО и региональных партнеров", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эсминец покинет акваторию Черного моря 1 марта. Затем он должен продолжить свое восьмое патрулирование в составе шестого флота ВМС США.

Известно, что во время пребывания в порту Одессы на корабле состоялись обсуждения на высоком уровне между правительствами США, Украины и других европейских стран, в том числе при участии президента Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, посла США в ЕС Гордона Сондланда, а также гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе Филиппа Рикера.

Напомним, это уже второй заход эсминца Donald Cook в Черное море в этом году. В конце января он пять дней гостил в грузинском порту Батуми.

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