СБУ расследует 162 факта контрабанды военных товаров в 2017-2018 годах

Поставка запчастей к бронетехнике не является контрабандой оружия и не подпадает под уголовную ответственность, заявили в пресс-службе.

Служба безопасности Украины расследует 162 факта незаконного перемещения через государственную границу военных товаров в 2017-2018 годах. Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сказал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, передают Українськi Новини.

Он отметил, что контрабанда товаров в Украине декриминализирована.

Поставка запчастей к бронетехнике, по его словам, также не является контрабандой оружия и не подпадает под уголовную ответственность.

В то же время, Петров заявил, что спецслужба расследует факты незаконного перемещения через госграницу товаров, которые подлежат экспортному контролю.

"С 2017 - 2018 годов нами расследуется 162 таких факта", - сообщил начальник департамента контрразведки.

Петров отметил, что его департамент намерен усилить свою работу после обнародования в СМИ информации о контрабанде из России запчастей к украинской бронетехнике.

Ранее на Донбассе задержали бывшего военного, который пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 по 8 тысяч гривен за штуку.

Также сообщалось, что в Херсонской области был осужден на три года военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией оружия и боеприпасов из района проведения ООС.

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