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КСУ объяснил отмену статьи о незаконном обогащении

Комментариев: 4
Конституционный суд пришел к выводу, что документ противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права.
КСУ отменил статью о незаконном обогащении
КСУ отменил статью о незаконном обогащении
Корреспондент.net

Конституционный суд Украины в среду, 27 февраля, опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, сообщается на сайте суда.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - говорится в решении суда.

В своем решении Конституционный суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Также в решении отмечается, что статья 368-2 не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Конституционный суд  отмечает, что конституционные предписания по презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко заявляет, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной

Ранее в КСУ сообщили, что решение опубликуют сегодня.

По данным СМИ, пока нет новой статьи все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты.

 

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Теги: законы, Конституционный суд, закон, незаконное обогащение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.02.2019, 20:35
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
К вопросу об отсутствии судовой реформы...
Размытость формулировок - реальный шанс избежать "посадки".
Л_о_л_а    27.02.2019, 20:15
Оценка:  -2
Л_о_л_а
понятное дело нужно отменять. в противном случае всю провластную верхушку нужно судить...
Fon_Pascha    27.02.2019, 20:12
Оценка:  0
Fon_Pascha
О народе думают, думают как его ещё обокрасть и ничего за это не будет
Э+Є    27.02.2019, 20:08
Оценка:  +4
Э+Є
Мне кажется - тут Конституционный суд юлит. Речь идет не о простом гражданине, а о государственнном служащем, который вступая в должность, добровольно отказывается от некоторых прав и берет на себя дополнительные обязательства. Т.ч. отказ давать показания - можно расценивать, как признание вины.
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