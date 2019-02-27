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В РФ заявили, что весеннее перемирие на Донбассе под вопросом

Комментариев: 4
Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что заседание контактной группы в Минске сорвали приглашенные сепаратисты.
Перемирие на Донбассе под вопросом, сообщили в РФ
Перемирие на Донбассе под вопросом, сообщили в РФ

Представители Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта. Об этом по итогам заседания заявил в среду, 27 февраля, полпред РФ в группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

Он сообщил, что украинская сторона отказалась обсуждать вопросы безопасности и обмена пленными.

В то же время, Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что заседание Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали приглашенные представители ОРДЛО из неподконтрольного Киеву Донецка. Она заявила на своей странице в Facebook, что заседание было сорвано "базарными тетками" из "ЛДНР"

По ее словам, представители РФ и сепаратисты снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны.

Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса

Напомним, ранее представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо Минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

 

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Теги: Россия, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, минские договоренности, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.02.2019, 20:30
Оценка:  -5
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Рашисты не исключают попытку силой посадить в кресло удобного для себя президента?
Nikolas_Adver    27.02.2019, 20:41
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
легко. в америке посадили же. так что вешайся, сученок
ГунВсемогущий    27.02.2019, 20:42
Оценка:  0
ГунВсемогущий
ОТСОС у МОСКAЛЕЙ,самый удобный для них твой хозяин Педя.
ГунВсемогущий    27.02.2019, 20:28
Оценка:  +2
ГунВсемогущий
А нам Ырына Хыращенко верещала что она победила Россию,убежав с заседания!)))
big-werasd    27.02.2019, 20:18
Оценка:  0
big-werasd
Украинская пропаганда суровая и беспощадная
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.02.2019, 20:27
Оценка:  -4
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
ПНХ
Nikolas_Adver    27.02.2019, 20:42
Оценка:  0
Nikolas_Adver
да. еще на последок сосни эyй
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