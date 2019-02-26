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Епифаний официально зарегистрировался в Instagram

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В социальных сетях создаются фейковые страницы митрополита Епифания с целью распространения дезинформации.
Епифаний теперь и в Instagram
Епифаний теперь и в Instagram
pomisna.info

У митрополита Киевского и всея Украины Епифания появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии Православной Церкви Украины.

"Поскольку неизвестные лица зарегистрировали в социальной сети Instagram фальсифицированную страницу Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания, считаем целесообразным создать и регулярно обновлять настоящую страницу митрополита", - говорится в сообщении.

В сообщении Киевской митрополии отмечается, что в социальных сетях создаются фейковые страницы митрополита Епифания с целью распространения дезинформации.

"Всем понятно, что такие страницы создают и администрируют для определенной цели - в нужное время внести дезинформацию в общество и делать это якобы от имени главы церкви. Просим вас отписаться от ненастоящего аккаунта, который администрирует никому неизвестный", - отметили в Киевской митрополии.

Также в сообщении указали никнейм официального аккаунта Епифания - @metropolitanepiphanius.

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Теги: соцсети, Instagram, личные страницы, митрополит Епифаний
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Источник: korrespondent.net

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